Санкт-Петербург
Профиль пользователя Skazi
О себе
Люблю собак, футбол, русский хоккей, пью и курю
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
Санкт-Петербург → Другое
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Повалять дурака
Санкт-Петербург → Другое
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с кем-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Попить пивка в баре и поболтать
Санкт-Петербург → Другое
Пройтись по лесу
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