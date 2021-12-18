Санкт-Петербург
Профиль пользователя Skazi

фото пользователя Skazi
фото #2 пользователя Skazi

О себе

Люблю собак, футбол, русский хоккей, пью и курю

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Хочу поиграть в бильярд.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

маленькое фото пользователя Wowiner
Санкт-Петербург → Другое

Повалять дурака

маленькое фото пользователя Viktor0001
Санкт-Петербург → Другое

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

маленькое фото пользователя Skela
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с кем-нибудь

маленькое фото пользователя Oleg_Maximov
Санкт-Петербург → Другое

Попить пивка в баре и поболтать

маленькое фото пользователя Nikita_3000
Санкт-Петербург → Другое

Пройтись по лесу

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