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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя sirThanksALot
О себе
Недавно переехал, оказалось, что все друзья проводят время только под алко. Ищу тех, кто умеет веселится без допинга)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры
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