⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Мне 23 года
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sinhrofazatron
О себе
Мне 23 года
Рост 177, вес 74
Обожаю готовить, ходил на курсы поваров))
У меня есть собаки)
Читаю, читаю и еще раз читаю)))
В основном исторические романы
Музыку слушаю самую разнообразную: если за первые пять секунд песня мне понравилась- я буду ее слушать две недели, пока кровь из ушей не потечёт))) а так я строитель- монтажник)
Мечтаю путешествовать на машине времени)
Цель в жизни: написать роман-путеводитель для детей подростков, в котором опишу подводные камни реальной жизни...))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам