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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sinhrofazatron

фото пользователя Sinhrofazatron

О себе

Мне 23 года
Рост 177, вес 74
Обожаю готовить, ходил на курсы поваров))
У меня есть собаки)
Читаю, читаю и еще раз читаю)))
В основном исторические романы

Музыку слушаю самую разнообразную: если за первые пять секунд песня мне понравилась- я буду ее слушать две недели, пока кровь из ушей не потечёт))) а так я строитель- монтажник)
Мечтаю путешествовать на машине времени)
Цель в жизни: написать роман-путеводитель для детей подростков, в котором опишу подводные камни реальной жизни...))

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

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Узнать, что появилось раньше, курица или яйцо?)

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Участие в других событиях

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как вы боретесь со своими тараканами в голове?

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