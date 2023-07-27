О себе

Мне 23 года

Рост 177, вес 74

Обожаю готовить, ходил на курсы поваров))

У меня есть собаки)

Читаю, читаю и еще раз читаю)))

В основном исторические романы



Музыку слушаю самую разнообразную: если за первые пять секунд песня мне понравилась- я буду ее слушать две недели, пока кровь из ушей не потечёт))) а так я строитель- монтажник)

Мечтаю путешествовать на машине времени)

Цель в жизни: написать роман-путеводитель для детей подростков, в котором опишу подводные камни реальной жизни...))