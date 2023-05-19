Санкт-Петербург
Профиль пользователя simple

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О себе

Ищу подруг)так , как всех своих выдала замуж))
Нравятся пешие прогулки, шопинг, новые места, активный отдых, шумные вечеринки итд

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Layla
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я хочу общения

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Oliva
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маленькое фото пользователя Kristina0199
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Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.