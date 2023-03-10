Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sima
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 💨 Кальян
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Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆
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Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸
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