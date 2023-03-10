Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sima

фото пользователя Sima
фото #2 пользователя Sima
фото #3 пользователя Sima
фото #4 пользователя Sima
фото #5 пользователя Sima

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

маленькое фото пользователя Taniushka
Сочи → Другое

Я хочу найти подружек

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

маленькое фото пользователя Daririshka
Санкт-Петербург → Другое

Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.