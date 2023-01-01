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Санкт-Петербург
Профиль пользователя SIL1

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О себе

Люблю ходить в кинотеатр, театр. Заниматься спортом, играть в настольные игры. Простое общение обо всем.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🍷 Алкоголь💨 Кальян
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