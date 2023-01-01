⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя SIL1
О себе
Люблю ходить в кинотеатр, театр. Заниматься спортом, играть в настольные игры. Простое общение обо всем.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам