Санкт-Петербург

Профиль пользователя SIL1

О себе Люблю ходить в кинотеатр, театр. Заниматься спортом, играть в настольные игры. Простое общение обо всем.

Была в сети на прошлой неделе

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