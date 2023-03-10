Итак, только нашла на я Пикабу это приложение. Мне 31 год, Питер. Люблю слушать музыку, пока гуляю или еду в транспорте. Преимущественно рок, как наш ,так и зарубежный, но и к классике не равнодушна. С удовольствием посещаю театр, последнее было-опера Турандот. Иногда рисую, очень успокаивает. Обожаю путешествовать, много ездила заграницу. Люблю гулять , хожу много и часто, 10 км по городу не проблема!

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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