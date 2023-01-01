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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Shirin
О себе
очень люблю классическую музыку, особенно нравится Вивальди, Моцарт, Бах; люблю вино, пиво, шнапс; бегаю, катаюсь на велосипеде и роликах, ну и куда же без сноуборда
Была в сети пару дней назад
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