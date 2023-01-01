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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Shirin

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О себе

очень люблю классическую музыку, особенно нравится Вивальди, Моцарт, Бах; люблю вино, пиво, шнапс; бегаю, катаюсь на велосипеде и роликах, ну и куда же без сноуборда

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового🏢 Работа

Не нравится:

💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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