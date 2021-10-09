Санкт-Петербург
Профиль пользователя ShhEduard

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О себе

Препод в одном универе, студент в другом.

Преподаю 3д графику бакалаврам,
закрываю диплом магистра, в свободное время разрабатываю видеоигры.

Люблю слушать меланхоличный рок, или что то вроде "LudoWic Jam 1", играть в настолки, в том числе НРИ вроде DnD, Fate Core. Смотрю аниме, играю в игры.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Рассказываю, как играть в Fate Core

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