Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян

Санкт-Петербург → Другое Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Москва → Другое Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.