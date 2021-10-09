Санкт-Петербург
Профиль пользователя Shavel
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Санкт-Петербург → Другое
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить по душам
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Москва → Другое
Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв
Санкт-Петербург → Другое
Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам
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