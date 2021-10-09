Санкт-Петербург
Профиль пользователя Shavel

фото пользователя Shavel
фото #2 пользователя Shavel

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся перекусить

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по интересным местам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

маленькое фото пользователя Smollfoxi
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить по душам

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

маленькое фото пользователя Anastasiakor21
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

маленькое фото пользователя ElisaIm
Санкт-Петербург → Другое

Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам

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