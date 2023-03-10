Санкт-Петербург
Профиль пользователя Serrgey

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фото #2 пользователя Serrgey

О себе

Обыкновенный человек, в основном работа-дом-работа. Когда бывает свободное время зимой катаюсь на сноуборде, коньках, летом роликах, велосипеде, играю в компьютерные игры. Нравится театр, книги, мюзиклы, смотрю кино и сериалы. Еще очень нравятся упоротые мемы и черный юмор.
Tg: Sgol2021

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Съездить за город сделать шашлыки

Участие в других событиях

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя MariyaS
Санкт-Петербург → Другое

Так же за прогулки

маленькое фото пользователя Nastasiar
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

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