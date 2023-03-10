Обыкновенный человек, в основном работа-дом-работа. Когда бывает свободное время зимой катаюсь на сноуборде, коньках, летом роликах, велосипеде, играю в компьютерные игры. Нравится театр, книги, мюзиклы, смотрю кино и сериалы. Еще очень нравятся упоротые мемы и черный юмор. Tg: Sgol2021

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Архангельск → Другое Ищу человека, который всё понял

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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