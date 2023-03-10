Санкт-Петербург
Профиль пользователя Serrgey
О себе
Обыкновенный человек, в основном работа-дом-работа. Когда бывает свободное время зимой катаюсь на сноуборде, коньках, летом роликах, велосипеде, играю в компьютерные игры. Нравится театр, книги, мюзиклы, смотрю кино и сериалы. Еще очень нравятся упоротые мемы и черный юмор.
Tg: Sgol2021
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Ищу человека, который всё понял
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Так же за прогулки
Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟
Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв
Покататься на велике
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