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Санкт-Петербург
Профиль пользователя SergiosSe

фото пользователя SergiosSe

О себе

Широкий кругозор. Есть чем поделиться.)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📺 Политика😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выехать в путешествие выходного дня! Посидеть в хорошем кафе-поболтать.

маленькое фото пользователя Julie13
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Naraa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться ,перекусить.

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Fudgi

Санкт-Петербург → другое

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Katerina.04

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию из 3-5 девушек и парней

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Irishka24

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Кто хочет составить компанию на концерт Павла Воли?)

Откликнулись 4 участника

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