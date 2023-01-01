О себе

Уральское воспитание, смешанное с прекрасными пейзажами культурной столицы

Близок к спорту

Привык работать головой, поэтому нам будет о чем поговорить

Достану все вещи с верхней полки

Активно изучаю английский и программирование

Го спикать на разные темы)