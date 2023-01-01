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Санкт-Петербург
Уральское воспитание, смешанное с прекрасными пейзажами культурной столицы
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sergey18.07
О себе
Уральское воспитание, смешанное с прекрасными пейзажами культурной столицы
Близок к спорту
Привык работать головой, поэтому нам будет о чем поговорить
Достану все вещи с верхней полки
Активно изучаю английский и программирование
Го спикать на разные темы)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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