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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sergey18.07

фото пользователя Sergey18.07

О себе

Уральское воспитание, смешанное с прекрасными пейзажами культурной столицы
Близок к спорту
Привык работать головой, поэтому нам будет о чем поговорить
Достану все вещи с верхней полки
Активно изучаю английский и программирование
Го спикать на разные темы)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять по центру культурной столицы))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

я не мэстный, помоги мне🥲

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 25 участников

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