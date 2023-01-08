О себе

Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, люблю природу и путешествия. Увлекаюсь психологией, философией, архитектурой, историей, эзотерикой.

Практикую бесконтактный массаж и обычные виды)

Нравятся люди с интеллектом, открыт для общения если будем на одной волне!