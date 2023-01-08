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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sergei0021

фото пользователя Sergei0021

О себе

Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, люблю природу и путешествия. Увлекаюсь психологией, философией, архитектурой, историей, эзотерикой.
Практикую бесконтактный массаж и обычные виды)
Нравятся люди с интеллектом, открыт для общения если будем на одной волне!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

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