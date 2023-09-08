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Санкт-Петербург
Предприниматель, тренер, музыкант, инвестор. Люблю танцы, массаж, спорт, шахматы, экстрим.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Serge100
О себе
Предприниматель, тренер, музыкант, инвестор. Люблю танцы, массаж, спорт, шахматы, экстрим.
Создал клуб знакомств.
Провожу свои тренинги и игры про отношения (уже 9 пар и 4 свадьбы).
Путешествую. За этот год был в 8 странах.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться
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