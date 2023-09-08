О себе

Предприниматель, тренер, музыкант, инвестор. Люблю танцы, массаж, спорт, шахматы, экстрим.



Создал клуб знакомств.

Провожу свои тренинги и игры про отношения (уже 9 пар и 4 свадьбы).



Путешествую. За этот год был в 8 странах.