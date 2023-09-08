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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Serge100

фото пользователя Serge100

О себе

Предприниматель, тренер, музыкант, инвестор. Люблю танцы, массаж, спорт, шахматы, экстрим.

Создал клуб знакомств.
Провожу свои тренинги и игры про отношения (уже 9 пар и 4 свадьбы).

Путешествую. За этот год был в 8 странах.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Песни под гитару, обнимашки, вкусняшки, смех :)

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Приглашаю на игру про отношения. Будет весело и полезно :)

маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Yogin
Откликнулись 3 участника

Санкт-Петербург → собрать компанию

Песни, смех, знакомства, танцы, обнимашки :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя ms_ananasina

Санкт-Петербург → активный отдых

Го в MazaPark?)

Откликнулось 5 участников

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