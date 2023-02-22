Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sergannn

фото пользователя Sergannn
фото #2 пользователя Sergannn

О себе

Бильярд, пианино, программирование, психология, ин. языки, путешествия

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Не нравится:

🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть на пианино ( даже если не умеешь ( сам плохо умею ) )

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сыграть на бильярде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Layla
Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

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