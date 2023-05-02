О себе

Я идеальный компаньон для ночных авантюр. Могу рассказать множество безумных или смешных историй из жизни. Люблю ходить на концерты, рейвы, бары, настолки, походы, катать на лонгборде или просто прогулки после заката, тату, людей, что их носят и черный юмор.