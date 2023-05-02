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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Serejakaif

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О себе

Я идеальный компаньон для ночных авантюр. Могу рассказать множество безумных или смешных историй из жизни. Люблю ходить на концерты, рейвы, бары, настолки, походы, катать на лонгборде или просто прогулки после заката, тату, людей, что их носят и черный юмор.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян
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