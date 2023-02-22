🎲 Обожаю самые разные настольные игры, из любимых: Боевые маги, Каркассон, Игра престолов, Взрывные котята 🎮Недавно вошёл в мир Xbox, с удовольствием впишусь в кооператив 🎬Посмотрел миллион фильмов и сериалов, а поход в кинотеатр ценю особенно 🍷Прогулки, бары, рестораны Петербурга - обязательный пункт в планах на выходные ☺️

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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