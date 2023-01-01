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Санкт-Петербург
В целом работаю в IT-сфере разработчиком 👨💻, могу в любой момент вылететь на: улицу погулять 🚶, природу пожарить сосиски или шашлык 🥩, выпить с друзьями 🍻, покататься на машине ночью ✨🚙💨 или сделать стилевые фото 📸
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Seenve
О себе
В целом работаю в IT-сфере разработчиком 👨💻, могу в любой момент вылететь на: улицу погулять 🚶, природу пожарить сосиски или шашлык 🥩, выпить с друзьями 🍻, покататься на машине ночью ✨🚙💨 или сделать стилевые фото 📸
Я очень активен, добрый и веселый, но иногда сижу дома когда нет настроения 😄
Слушаю музыку разных жанров 🎧и достаточно много интересов к чему либо👌, но ближе творчество 😄
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт
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