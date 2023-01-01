О себе

В целом работаю в IT-сфере разработчиком 👨‍💻, могу в любой момент вылететь на: улицу погулять 🚶, природу пожарить сосиски или шашлык 🥩, выпить с друзьями 🍻, покататься на машине ночью ✨🚙💨 или сделать стилевые фото 📸

Я очень активен, добрый и веселый, но иногда сижу дома когда нет настроения 😄

Слушаю музыку разных жанров 🎧и достаточно много интересов к чему либо👌, но ближе творчество 😄