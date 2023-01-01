⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Seenve

фото пользователя Seenve

О себе

В целом работаю в IT-сфере разработчиком 👨‍💻, могу в любой момент вылететь на: улицу погулять 🚶, природу пожарить сосиски или шашлык 🥩, выпить с друзьями 🍻, покататься на машине ночью ✨🚙💨 или сделать стилевые фото 📸
Я очень активен, добрый и веселый, но иногда сижу дома когда нет настроения 😄
Слушаю музыку разных жанров 🎧и достаточно много интересов к чему либо👌, но ближе творчество 😄

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🏫 Учеба✝️ Религия📚 Книги🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять, сделать контент 📸🎬

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 23 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя 1ree
маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя Anvozet
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя meowtic
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Arish_milash
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Alenalaz

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам