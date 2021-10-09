через пару недель переезжаю в Питер, работаю и планирую работать барменом, хочу пройти курсы колористики и стать парикмахером. мне нравится время от времени ездить в новые для себя города, нравится пробовать что-то новое, получать эмоции от жизни, новые знания от новых знакомств

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎭 Театр

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.