Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sdkey

фото пользователя Sdkey

О себе

Очень люблю настолки.
Приветствую кальяны.
Люблю поездки на природу.
В общем за любой ДВИЖ :)

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу познакомится с новыми людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Alvin
Санкт-Петербург → Другое

Я тоже хочу подружиться :)

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