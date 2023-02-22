Санкт-Петербург
Профиль пользователя sayonarasailor
О себе
Привет!
!27-29 августа буду в Петербурге!
Я не из Петербурга, но периодически приезжаю туда. Хотелось бы найти людей, с которыми можно сходить на выставки, в театр или просто погулять .
Люблю искусство и иностранные языки, с радостью посещала бы какие-то лекции на эту тему.
Сама я пишу художественные тексты, сейчас ещё занялась художественным переводом с английского. В последнее время часто рисую акварелью, но я далеко не художник. В целом положительно отношусь к любому творчеству, так что на мастер-классы тоже согласна сходить.
В музыке сложно выделить какой-то жанр, готова поделиться просто своими плейлистами на яндексе
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
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