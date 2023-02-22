Привет! !27-29 августа буду в Петербурге! Я не из Петербурга, но периодически приезжаю туда. Хотелось бы найти людей, с которыми можно сходить на выставки, в театр или просто погулять . Люблю искусство и иностранные языки, с радостью посещала бы какие-то лекции на эту тему. Сама я пишу художественные тексты, сейчас ещё занялась художественным переводом с английского. В последнее время часто рисую акварелью, но я далеко не художник. В целом положительно отношусь к любому творчеству, так что на мастер-классы тоже согласна сходить. В музыке сложно выделить какой-то жанр, готова поделиться просто своими плейлистами на яндексе

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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