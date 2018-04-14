Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sava_moss

фото пользователя Sava_moss
фото #2 пользователя Sava_moss

О себе

Люблю природу и кормить друзей вкусной едой)
Позову прогуляться по лесу если ты не боишься лисичек

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью

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📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Кто хочет на Craft Picnic 26 августа? Хочу на Отаву е.

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Мама в декрете, го гулять с малявками)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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