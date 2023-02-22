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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sasndr

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Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Поиграть во что-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства
маленькое фото пользователя VitaminD
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
маленькое фото пользователя Arinasma
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о жизни
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