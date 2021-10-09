Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sashakurochka

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О себе

Я открытый человек с широким кругозором. Развиваюсь по сей день в разных направлениях, ведь всё такое интересное! Бесконечно могу говорить о готовке, музыке и искусстве. Травлю байки, делюсь мудростью, даю рецепты, пополняю плейлисты.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 💰 Бизнес 🏢 Работа

Участие в других событиях

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя RedFox
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Wowiner
Санкт-Петербург → Другое

Повалять дурака

маленькое фото пользователя Letsweb
Санкт-Петербург → Другое

Снять видяху / клип или записать трек

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Посоветуйте милые, уютные кофейни 🥰

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