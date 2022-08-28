Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sasha_Sasha

фото пользователя Sasha_Sasha

О себе

Люблю прогулки на велосипеде, любые концерты, йогу (особенно на воздухе), обожаю настолки (есть небольшая коллекция)

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсудим синдром отложенной жизни

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

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