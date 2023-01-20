⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sasha_R
О себе
Люблю путешествовать,удается к сожалению не так часто) Мечтаю посетить Рим и поплавать с китами. Знаю английский, учу итальянский, киноман из меня так себе, но не против просмотра хорошего кино/сериала, люблю музеи/выставки/мк связанные с творчеством 👩🎨
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам