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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sasha_R

фото пользователя Sasha_R

О себе

Люблю путешествовать,удается к сожалению не так часто) Мечтаю посетить Рим и поплавать с китами. Знаю английский, учу итальянский, киноман из меня так себе, но не против просмотра хорошего кино/сериала, люблю музеи/выставки/мк связанные с творчеством 👩‍🎨

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nins

Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Iraida_Lo

Санкт-Петербург → собрать компанию

Найти единомышленников 🙂

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Margo_q

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по зимнему обворожительному городу, попить кофе.

Откликнулось 5 участников

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