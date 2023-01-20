О себе

Люблю путешествовать,удается к сожалению не так часто) Мечтаю посетить Рим и поплавать с китами. Знаю английский, учу итальянский, киноман из меня так себе, но не против просмотра хорошего кино/сериала, люблю музеи/выставки/мк связанные с творчеством 👩‍🎨