О себе

ищу новых и интересных знакомств, а в лучшем случае надеюсь обрести близкую подругу

ваще со мной можно и сигаретку пыхнуть и в театр сходить

пишите мне в тг пожалуйста, я не понимаю как тут чем-то пользоваться...