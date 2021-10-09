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Санкт-Петербург
Профиль пользователя sasha_hahaha

фото пользователя sasha_hahaha

О себе

ищу новых и интересных знакомств, а в лучшем случае надеюсь обрести близкую подругу
ваще со мной можно и сигаретку пыхнуть и в театр сходить
пишите мне в тг пожалуйста, я не понимаю как тут чем-то пользоваться...

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

сначала надо в интернете понтрындеть, а потом приглашать куда-то. я так считаю!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 12 участников

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