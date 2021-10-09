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Санкт-Петербург
ищу новых и интересных знакомств, а в лучшем случае надеюсь обрести близкую подругу
Санкт-Петербург
Профиль пользователя sasha_hahaha
О себе
ищу новых и интересных знакомств, а в лучшем случае надеюсь обрести близкую подругу
ваще со мной можно и сигаретку пыхнуть и в театр сходить
пишите мне в тг пожалуйста, я не понимаю как тут чем-то пользоваться...
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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