Антон, 30, Санкт-Петербург – 185 рост (если кому важно) Амбиверт, киноман,меломан,книголюб. Тактильный эмпат. Увлекает история (особенно средние века и 20 век) и психология. Интересует общение на разнообразные темы, не исключая возможность проводить досуг совместно: Порофлить над мемами вместе; Смотреть кино и сериалы и обсуждать вот это вот все; Если ты играешь в компьютерные игры – будет вообще замечательно, ведь хорошего тиммейта всегда сложно найти; Возможно ты даже слышала о ФРПГ\ролках\и их подвидах, и тебе интересно подобное) Не буду в соло тащить диалог, это мероприятие где участвуют двое. Аллергия на "ясно. понятно. как дела?" Не из тех, кто топит за активные виды спорта, сам же без вредных привычек. На встречи не спешу и сам не тороплю - если не о чем поговорить в переписке, то и встречаться смысла не вижу. Юмор специфический и черный. не женат, детей нет. FWB\ONS\одноразовые встречи не интересуют, спасибо

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 📺 Политика

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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