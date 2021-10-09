Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sargeroth

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О себе

Антон, 30, Санкт-Петербург – 185 рост (если кому важно) Амбиверт, киноман,меломан,книголюб. Тактильный эмпат.
Увлекает история (особенно средние века и 20 век) и психология. Интересует общение на разнообразные темы, не исключая возможность проводить досуг совместно:
Порофлить над мемами вместе;
Смотреть кино и сериалы и обсуждать вот это вот все;
Если ты играешь в компьютерные игры – будет вообще замечательно, ведь хорошего тиммейта всегда сложно найти;
Возможно ты даже слышала о ФРПГ\ролках\и их подвидах, и тебе интересно подобное)
Не буду в соло тащить диалог, это мероприятие где участвуют двое. Аллергия на "ясно. понятно. как дела?"
Не из тех, кто топит за активные виды спорта, сам же без вредных привычек.
На встречи не спешу и сам не тороплю - если не о чем поговорить в переписке, то и встречаться смысла не вижу. Юмор специфический и черный. не женат, детей нет. FWB\ONS\одноразовые встречи не интересуют, спасибо

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Адекватное общение на различные темы :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Aleina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Ksysha97
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Vale8
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

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