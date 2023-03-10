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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sardaana

фото пользователя Sardaana

О себе

Занимаюсь балетом любительски
Вышиваю крестиком
Люблю азиатскую кухню

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на Оппенгеймер

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Откликнулись 3 участника
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