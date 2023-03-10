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Санкт-Петербург
Занимаюсь балетом любительски
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sardaana
О себе
Занимаюсь балетом любительски
Вышиваю крестиком
Люблю азиатскую кухню
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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