Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sap143
О себе
Интересов много:
Музыка: всеяден) могу даже корейский попсу послушать)
Книги: люблю читать с детства, жанры - фантастика, история, фентези, детективы
Спорт: хожу в спортзал, катаюсь на велике периодически
Остальные интересы: путешествия ( как Россия так и заграница) кино, компьютерные игры ( сейчас играю мало)
Личные качества: я полу интроверт) с незнакомыми людьми я немного "торможу", но со своими я душа компании) умею слушать, всегда рад пообщаться с интересным человеком, узнать что то новое) не курю, спиртное употребляю редко. Могу поддержать разговор на любую тему)
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
События пользователя
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