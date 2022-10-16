Интересов много: Музыка: всеяден) могу даже корейский попсу послушать) Книги: люблю читать с детства, жанры - фантастика, история, фентези, детективы Спорт: хожу в спортзал, катаюсь на велике периодически Остальные интересы: путешествия ( как Россия так и заграница) кино, компьютерные игры ( сейчас играю мало) Личные качества: я полу интроверт) с незнакомыми людьми я немного "торможу", но со своими я душа компании) умею слушать, всегда рад пообщаться с интересным человеком, узнать что то новое) не курю, спиртное употребляю редко. Могу поддержать разговор на любую тему)

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Санкт-Петербург → путешествия Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

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