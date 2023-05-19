Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sanya_Ginsu
О себе
Привет! Люблю гулять по городу, красивые дома и виды, исследовать неисследованное, выпить и поговорить в домашней обстановке или в баре, воспитываю двух котов.
Смотрю тонну сериалов и мультов (включая аниме), играю в РПГ, крашу Вархаммер на полочку. Слушаю больше рок, но залипаю на хиты любых стилей.
Нескучно и удачно женат, будем рады компании :)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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