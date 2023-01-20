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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Santi
О себе
Лингвист, переводчик-фрилансер, работаю в основном в сфере технической поддержки. Увлекаюсь музыкой, игрой на гитаре, пою =) изучаю иностранные языки. Сладкоежка, люблю вкусно покушать и получить новый гастрономический опыт. Буду рад общению.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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