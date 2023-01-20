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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Santi

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О себе

Лингвист, переводчик-фрилансер, работаю в основном в сфере технической поддержки. Увлекаюсь музыкой, игрой на гитаре, пою =) изучаю иностранные языки. Сладкоежка, люблю вкусно покушать и получить новый гастрономический опыт. Буду рад общению.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

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📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть шакшуку / найти друзьяшек

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 135 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя AlexandraTZ

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу завести новые знакомства

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Dean

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Nastya34

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в Имаджинариум

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Fatin

Санкт-Петербург → другое

Any English speakers?

Откликнулось 8 участников

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