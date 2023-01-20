Санкт-Петербург

Профиль пользователя Santi

О себе Лингвист, переводчик-фрилансер, работаю в основном в сфере технической поддержки. Увлекаюсь музыкой, игрой на гитаре, пою =) изучаю иностранные языки. Сладкоежка, люблю вкусно покушать и получить новый гастрономический опыт. Буду рад общению.

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