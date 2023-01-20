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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Santa0

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О себе

Живи, улыбайся и люби

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

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Откликнулось 18 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dima10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Metany

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Elizaveeta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Fatin

Санкт-Петербург → другое

Any English speakers?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Iulianiia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) В Питере недавно

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Esh6

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Как жизнь? Кто хочет прогуляться?

Откликнулся 1 участник

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