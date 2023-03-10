Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sanchez
О себе
Играю в настольный теннис, бильярд, покер, немного рисую. Дизайн интерьеров моя работа и любовь
Хочу гулять, играть в настолки, вкусно поесть и выпить, конечно, тоже)
Романтические отношения не интересуют, а вообще всем буду рада
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
С пришедшей весной гулять на Коменде
Хочу найти компанию
Сходить компанией в бар
Ищу подружек🖐🏻
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места
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