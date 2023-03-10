Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sanchez

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О себе

Играю в настольный теннис, бильярд, покер, немного рисую. Дизайн интерьеров моя работа и любовь
Хочу гулять, играть в настолки, вкусно поесть и выпить, конечно, тоже)
Романтические отношения не интересуют, а вообще всем буду рада

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пойти в кафе или бар, пообщаться

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя SvetaIov98
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

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