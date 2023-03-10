Играю в настольный теннис, бильярд, покер, немного рисую. Дизайн интерьеров моя работа и любовь Хочу гулять, играть в настолки, вкусно поесть и выпить, конечно, тоже) Романтические отношения не интересуют, а вообще всем буду рада

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

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