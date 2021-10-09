Санкт-Петербург
Профиль пользователя SakuraX2X
О себе
Люблю аниме, особенно Наруто. Люблю видеоигры, но на ПК не играю. Да и в целом в онлайн игры редко играю. Люблю Кирби, финалку 7. Рисую на планшете, учусь рисовать игры. Люблю покушать, попеть в караоке, хоть и получается плохо. Хочу научиться делать косплей. Обожаю фоткаться. Волосы у меня розовые, на остальных фотках парик.) По образованию я лингвист.
Есть парень.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
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