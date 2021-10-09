Санкт-Петербург
Профиль пользователя SakuraX2X

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О себе

Люблю аниме, особенно Наруто. Люблю видеоигры, но на ПК не играю. Да и в целом в онлайн игры редко играю. Люблю Кирби, финалку 7. Рисую на планшете, учусь рисовать игры. Люблю покушать, попеть в караоке, хоть и получается плохо. Хочу научиться делать косплей. Обожаю фоткаться. Волосы у меня розовые, на остальных фотках парик.) По образованию я лингвист.
Есть парень.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📚 Книги 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Пересечься потусить на ВК фесте

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