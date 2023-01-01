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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Safffo4ka

фото пользователя Safffo4ka

О себе

Люблю настольный теннис и пляжные виды спорта.
Обожаю интеллектуальные развлекательные квизы.)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Порисовать с натуры пейзажи или зарисовки )

маленькое фото пользователя Artemius
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 13 участников

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