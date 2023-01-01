Была в сети две недели назад

Порисовать с натуры пейзажи или зарисовки )

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

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