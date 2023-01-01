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Санкт-Петербург
Люблю настольный теннис и пляжные виды спорта.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Safffo4ka
О себе
Люблю настольный теннис и пляжные виды спорта.
Обожаю интеллектуальные развлекательные квизы.)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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