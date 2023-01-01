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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sadmcdoll
О себе
Хозяйка трех собак и стараюсь ходить от 10 тыс шагов 💅 играю в геншин 😅 смотрела/силтрю шоу,сериалы,фильмы и куда же без тру крайма.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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