Санкт-Петербург

Профиль пользователя Sadmcdoll

О себе Хозяйка трех собак и стараюсь ходить от 10 тыс шагов 💅 играю в геншин 😅 смотрела/силтрю шоу,сериалы,фильмы и куда же без тру крайма.

Была в сети на прошлой неделе

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