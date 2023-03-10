Привет,на самом деле я младше 18 на один год,надеюсь-это не будет проблемой,ведь с моей точки зрения не важно какой у тебя возраст,главное-что в голове в этом возрасте. О себе:Живу в Санкт-Петербурге,играю на гитаре,люблю философствовать на любые темы и разгонять диалог от:"как дела?" И до:"в чем смысл жизни?",читаю русскую классическую литературу.

Профиль обновлён 12 февраля 2023 г.

📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.