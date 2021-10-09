Санкт-Петербург

Профиль пользователя s0n.ya

О себе привет! меня зовут соня 💗



я тату мастерица 💌

увлекаюсь макияжем, необычными образами, люблю интересно одеваться

хожу на терапию

ищу подруг 🤲🏻💗 здорового, поддерживающего , наполняющего общения , хочу вместе развиваться, генерировать идеи и наслаждаться жизнью 💅🏻

люблю прогулки, выезжать за город , природу , выставки и театры

Была в сети на этой неделе

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