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Санкт-Петербург
Профиль пользователя s0n.ya

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О себе

привет! меня зовут соня 💗

я тату мастерица 💌
увлекаюсь макияжем, необычными образами, люблю интересно одеваться
хожу на терапию
ищу подруг 🤲🏻💗 здорового, поддерживающего , наполняющего общения , хочу вместе развиваться, генерировать идеи и наслаждаться жизнью 💅🏻
люблю прогулки, выезжать за город , природу , выставки и театры

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность
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