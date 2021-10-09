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Санкт-Петербург
привет! меня зовут соня 💗
Санкт-Петербург
Профиль пользователя s0n.ya
О себе
привет! меня зовут соня 💗
я тату мастерица 💌
увлекаюсь макияжем, необычными образами, люблю интересно одеваться
хожу на терапию
ищу подруг 🤲🏻💗 здорового, поддерживающего , наполняющего общения , хочу вместе развиваться, генерировать идеи и наслаждаться жизнью 💅🏻
люблю прогулки, выезжать за город , природу , выставки и театры
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт
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