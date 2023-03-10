Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ryjehvost_Mila
О себе
Люблю пляжный волейбол, выезды с палатками, экотропы и пешие прогулки) так же люблю ездить на машине, на Майских проехала ~4т.км: трип в Белоруссию)
Последний год было несколько травм, в связи с этим мало подвижности и +кг, поэтому сейчас хочу наверстать упущенное, вернутся встрой) и буду рада обзавестись компанией таких же активных и жаждущих новое людей)
В музыке меломан, из любимых групп Градусы,Imagine Dragon’s, Stigmata. Из классики: Ludovico Einaudi)
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
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