Санкт-Петербург

Профиль пользователя ruzil33

О себе Люблю читать фантастику, играть в игры: настольные и не очень. Зимой люблю кататься на лыжах: горных и обычных

Был в сети на прошлой неделе

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