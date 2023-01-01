⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя ruzil33

фото пользователя ruzil33

О себе

Люблю читать фантастику, играть в игры: настольные и не очень. Зимой люблю кататься на лыжах: горных и обычных

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя Medovyha
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Ksyusha95
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя mdstasy

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам