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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя ruzil33
О себе
Люблю читать фантастику, играть в игры: настольные и не очень. Зимой люблю кататься на лыжах: горных и обычных
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
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