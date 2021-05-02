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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ruslan_imake

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О себе

Руслан, 27 лет
Переехал в Питер почти 2 года назад

На фотографиях серьезный, но в жизни 99% улыбаюсь и шучу

Человек творчества, фотография и саморазвитие как лайфстайл, делаю крутые видео, катаю на скейте, играю на укулеле и калимбе, люблю стендап, кино, сериалы, науч-поп, подкасты

Нет вредных привычек, ничего не употребляю для вдохновения

Верю в науку, без бредрассудков, шучу разные шутки и импровизирую бывают даже удачно)

Поговорить можно о чем угодно и рассказать тоже, главное как)

Ищу общение, людей с чувством юмора, единомышленников, творческих людей

Мой рост 168

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 🏫 Учеба ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых
Кататься на скейте

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aliseee
Санкт-Петербург → Другое
Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта
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