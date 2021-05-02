Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ruslan_imake
О себе
Руслан, 27 лет
Переехал в Питер почти 2 года назад
На фотографиях серьезный, но в жизни 99% улыбаюсь и шучу
Человек творчества, фотография и саморазвитие как лайфстайл, делаю крутые видео, катаю на скейте, играю на укулеле и калимбе, люблю стендап, кино, сериалы, науч-поп, подкасты
Нет вредных привычек, ничего не употребляю для вдохновения
Верю в науку, без бредрассудков, шучу разные шутки и импровизирую бывают даже удачно)
Поговорить можно о чем угодно и рассказать тоже, главное как)
Ищу общение, людей с чувством юмора, единомышленников, творческих людей
Мой рост 168
Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
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