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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rus178_champ

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О себе

В основном, много работаю.
Свободное время стараюсь проводить с получением классных эмоций, алкогольным отравлением или просто за просмотром кинофильмов в компании ✌🏼
Главное приятная компания единомышленников 🤝
Буду рад новым знакомствам 🥰

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие
В поисках хорошего время провождения ✌🏼
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