Привет! Меня зовут Антоний и мне 31. Я 3d-artist, делаю модели для компьютерных игр. Выгорел, но живу своей работы. Люблю ее и ненавижу. Могу пить пиво (или зелёный чай, если без кутежа) и жаловаться, но без нытья, а с искоркой. Так же в моих компетенциях разгонять шутки за 300. С удовольствием покатаюсь на самокатах, погуляю по центру, посижу на диване. Но не все так радужно, как может показаться. Так что все известные мне карты на стол. 1. Мне трудно нести бремя диалога за двоих, поэтому с молчунами и молчуньями с односложными ответами я быстро замыкаюсь. Так что это может стать неловкой проблемой. 2. Мне будет некомфортно называть кого-то «они боевой вертолет» или «авторка», если не договоримся хотя бы на «авторшу». Здесь я потому, что все мои друзья разъехались, на удаленке нормально не заобщатся, а вторая половинка уделяет работе ещё больше времени, чем я.

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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