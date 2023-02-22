Санкт-Петербург
Профиль пользователя RuKain

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О себе

Люблю обывательскую кулинарию: расскажу как лучше приготовить куриные крылья в бошевской духовке-микроволновке. Хобби - видеоигры. Вожу BMW и мотоцикл аж на 180 кубов. Гачи - это культура.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Посидеть в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

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