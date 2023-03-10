Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rubi_Roid

фото пользователя Rubi_Roid
фото #2 пользователя Rubi_Roid

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

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Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

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Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

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Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя 1Asy2
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

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