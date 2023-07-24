О себе

- Привет )

- Зовут меня Геворг.

- Думаю, что лучше стоит больше рассказывать о себе именно лично человеку, а не вот так ( ну или просто потому, что так мне удобнее ) в анкете, как говорится, за подробностями в ЛС, поэтому не серчайте за малое количество информации здесь )

- Ищу девушку для возможного развития в отношения, там уже как пойдет, конечно