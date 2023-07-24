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Санкт-Петербург
- Привет )
Санкт-Петербург
Профиль пользователя RoverF
О себе
- Привет )
- Зовут меня Геворг.
- Думаю, что лучше стоит больше рассказывать о себе именно лично человеку, а не вот так ( ну или просто потому, что так мне удобнее ) в анкете, как говорится, за подробностями в ЛС, поэтому не серчайте за малое количество информации здесь )
- Ищу девушку для возможного развития в отношения, там уже как пойдет, конечно
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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