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Санкт-Петербург
Профиль пользователя RoverF

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О себе

- Привет )
- Зовут меня Геворг.
- Думаю, что лучше стоит больше рассказывать о себе именно лично человеку, а не вот так ( ну или просто потому, что так мне удобнее ) в анкете, как говорится, за подробностями в ЛС, поэтому не серчайте за малое количество информации здесь )
- Ищу девушку для возможного развития в отношения, там уже как пойдет, конечно

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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