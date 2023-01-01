⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Romka17

фото пользователя Romka17

О себе

В редкое свободное время предпочитаю жить активной жизнью - концерты, выставки, кино, просто спокойные прогулки. Но в последнее время стало не с кем, а одному не так интересно, поэтому оказался здесь)
Всего и не рассказать, большая часть будет известна из общения.
Готов ко всему новому и необычному, старому и обыденному, неизвестному и авантюрному)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя Feliz_1502
маленькое фото пользователя PetrAtl
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Lerik
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Natasha23
маленькое фото пользователя Ana.stasia
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Bor1s
маленькое фото пользователя Synth_Iris
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя Ezza

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам