О себе

В редкое свободное время предпочитаю жить активной жизнью - концерты, выставки, кино, просто спокойные прогулки. Но в последнее время стало не с кем, а одному не так интересно, поэтому оказался здесь)

Всего и не рассказать, большая часть будет известна из общения.

Готов ко всему новому и необычному, старому и обыденному, неизвестному и авантюрному)