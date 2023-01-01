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Санкт-Петербург
В редкое свободное время предпочитаю жить активной жизнью - концерты, выставки, кино, просто спокойные прогулки. Но в последнее время стало не с кем, а одному не так интересно, поэтому оказался здесь)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Romka17
О себе
В редкое свободное время предпочитаю жить активной жизнью - концерты, выставки, кино, просто спокойные прогулки. Но в последнее время стало не с кем, а одному не так интересно, поэтому оказался здесь)
Всего и не рассказать, большая часть будет известна из общения.
Готов ко всему новому и необычному, старому и обыденному, неизвестному и авантюрному)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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