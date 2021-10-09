Санкт-Петербург
Профиль пользователя Romashka

фото пользователя Romashka

О себе

Нравится слушать винил и живую музыку
Хожу в зал, стараюсь минимум раз в неделю)
Много времени посвящаю работе
Люблю вкусно поесть и посещать музеи и выставки
Нравится путешествовать и бывать в новых местах
Отношений не ищу

Профиль обновлён 30 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

Участие в других событиях

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Простое человеческое общение

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Может пофоткаем друг друга ???

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Прогуляться

маленькое фото пользователя Karinella
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Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

маленькое фото пользователя Vall888
Санкт-Петербург → Другое

Сходил бы днём прогуляться)

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