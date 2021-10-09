Санкт-Петербург
Профиль пользователя Romashka
О себе
Нравится слушать винил и живую музыку
Хожу в зал, стараюсь минимум раз в неделю)
Много времени посвящаю работе
Люблю вкусно поесть и посещать музеи и выставки
Нравится путешествовать и бывать в новых местах
Отношений не ищу
Профиль обновлён 30 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Простое человеческое общение
Может пофоткаем друг друга ???
Прогуляться
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
Сходил бы днём прогуляться)
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.